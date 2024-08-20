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Экс-тренер "Шахтера" неожиданно возглавил клуб Первой лиги

Фото: Патрик ван Леувен возобновил тренерскую деятельность (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен стал новым наставником харьковского "Металлиста 1925".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

55-летний тренер занял пост вакантной после отставки Виктора Скрипника. Харьковский коллектив – третья украинская команда в карьере нидерландца.

Ван Леувен подписал с "Металлистом 1925" контракт на 3 года. В тренерский штаб специалиста вошли ассистент Александр Чижов, аналитик Дмитрий Кабачок и тренер по физподготовке Валерий Блохин. Также остались в структуре тренеры Андрей Шабалин и Сергей Вольваков.

Новый сезон "Металлист 1925" начал посредственно. В двух турах Первой лиги харьковчане набрали всего 1 очко, а в Кубке Украины прошли "Полтаву" только в дополнительное время. В июле "сине-желтые" проиграли переходной турнир за место в Премьер-лиге.

Кто такой Патрик ван Леувен

Уроженец Ассена, после непродолжительной игровой карьеры избрал путь функционера. Был координатором роттердамской академии "Фейеноорда" в 2000-2006 гг.

В 2007 году впервые оказался в "Шахтере". В течение семи лет нидерландец руководил молодежным сектором клуба в статусе координатора и директора академии. Позже был спортивным директором алматинского "Кайрата" и "Маккаби" из Тель-Авива.

В 2020-2021 гг. был и. о. главного тренера израильского гранда, а затем полноценно возглавил "Маккаби". Завоевал с тельавивцами Кубок Израиля, а перед сезоном 2022/23 стал главным тренером "Зари" и завоевал бронзовые награды. В прошлом году возглавил "Шахтер", но удержался в должности всего несколько месяцев.

К слову, ранее Пихаленок и Ротань получили награды УПЛ по итогам тура.

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