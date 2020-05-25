Екс-суддю Криму судитимуть за держзраду

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишньої судді Київського районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим. Суддю звинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє прес-служба прокуратура Автономної Республіки Крим.

Слідством встановлено, що громадянка України, будучи суддею, після окупації півострова у 2014 році змінила присяги на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.

"Брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що екс-суддя у складі незаконно створеного "Київського районного суду р. Сімферополя Республіки Крим" виносила "судові рішення" по справах за російським законодавством.

Їй загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, до суду направили обвинувальні акти стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради за держзраду.

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