Екс-спікер Пентагону Кірбі призначений координатором Ради національної безпеки
Президент Джо Байден оголосив, що офіційний представник Пентагону Джон Кірбі займе нову посаду в Білому домі. Він стане координатором Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Кірбі буде координувати міжвідомчі зусилля з роз'яснення політики Сполучених Штатів і буде виступати старшим представником адміністрації з пов'язаних з цим питань", - йдеться в заяві Білого дому.
Сам Джон Кірбі заявив, що був неймовірно задоволений новим призначенням. Мається на увазі, що на новій посаді він не буде регулярно проводити брифінги в Білому домі, але буде доповнювати прес-секретаря Карін Жан-П'єр на трибуні, коли це необхідно.
Нагадаємо, що пост прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр займає з 13 травня. Вона стала першою афроамериканкою і представницею ЛГБТК-спільноти на цій посаді. Її попередниця Джен Псакі призначена Байденом прес-секретарем Білого дому у листопаді 2020 року. До цього вона працювала політичним коментатором на CNN.
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