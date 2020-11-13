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Спікер МЗС Зеленко призначена послом у Сінгапурі

Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур.

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Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

Зеленко перебуває на дипломатичній службі України з 2002 року. Працювала в посольстві України в Республіці Австрія та постійному представництві при міжнародних організаціях у Відні, двічі - на посаді першого секретаря посольства України в Німеччині.

З листопада 2018 року Катерина Зеленко відповідає за взаємодію із засобами масової інформації та інформаційно-роз'яснювальну роботу

Зеленко народилася 10 серпня 1980 року у місті Вінниця.

Нагадаємо, у вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів в Тунісі та Нігерії. Ними стали Володимир Хоманець і Валерій Кирдоду.

Відзначимо, у вересні Зеленський призначив Андрія Плахотнюка послом України у Швеції.

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