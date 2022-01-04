ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Екс-працівниці МВС дали 12 років заочно: вона керувала "Градами" під Іловайськом

Новость на русском →
Чернівці, Вівторок 04 січня 2022 16:57
Екс-працівниці МВС дали 12 років заочно: вона керувала "Градами" під Іловайськом Фото: екс-працівниці МВС дали 12 років заочно (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до 12 років позбавлення волі колишню працівницю МВС, учасницю терористичної організації "ДНР". Вона керувала обстрілами українських позицій з реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, уродженка Донецька з позивним "Корса" у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування "3-я окрема мотострілецька бригада "Беркут", створеного на основі так званої "групи Безлера".

Так, з того часу колишня співробітниця МВС України бере активну участь у терористичній діяльності.

За інформацією правоохоронців, "спеціальне навчання військовій справі" вона проходила в Росїї.

Відомо, що на посаді командира артилерійського дивізіону у званні "полковник військ ДНР" вона керувала обстрілами позицій ЗСУ та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню БМ-21 "ГРАД" поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, що призвело до масової загибелі людей.

Суд визнав "Корсу" винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Вказано, що наразі засуджена переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, її оголошено в розшук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Донбас
NEWS
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
DAILY
Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу