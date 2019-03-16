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Екс-співробітник розвідки США зізнався у шпигунстві на користь Китаю

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 01:45
Екс-співробітник розвідки США зізнався у шпигунстві на користь Китаю
Фото: прапор США (flickr.com/usembassykyiv)

У 2014 році Рона Хансена завербували агенти китайської розвідки

У Сполучених Штатах колишній співробітник американської розвідки Рон Роквелл Хансен визнав себе винним у спробі шпигунства на користь Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мін'юсту США.

Хансен розповів, що в 2014 році його завербували агенти китайської розвідки, з якими він регулярно зустрічався в Китаї, де вони повідомляли, яка інформація їх цікавить.

"Колишній співробітник Розвідувального управління Міноборони визнав себе винним у зв'язку зі спробою передачі інформації про національну оборону Китайській Народній Республіці", - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті розповіли, що Хансен отримав від Китаю "сотні тисяч доларів".

Також повідомляється, що до шпигунської діяльності він намагався залучити чинного працівника розвідуправління, який звернувся у ФБР і став джерелом інформації для слідчих.

Винесення вироку призначили на 24 вересня.

Нагадаємо, Земельний суд Зальцбурга в Австрії продовжив арешт відставного полковника австрійської армії, якого підозрюють у шпигунстві на російську військову розвідку з 1992 по 2018 роки.

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