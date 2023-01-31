Экс-следователь Генпрокуратуры получил 9 лет тюрьмы: приговор ВАКС

Экс-чиновник Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус получил 9 лет тюрьмы за хищение имущества. Соответствующий приговор вынес судья на заседании 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

Сус занимал должность заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры. Его признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 191 УКУ.

ВАКС назначил наказание в виде 9 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на 3 года. Также суд конфисковал все имущество экс-следователя: 2 квартиры, 2 земельных участка, гараж и автомобиль. Кроме того, Суса лишили статуса старшего советника юстиции.

Следует отметить, что Суса разоблачили на хищении имущества фигурантов дел Генпрокуратуры.

В частности, в 2016 году следователи Генпрокуратуры, среди которых был фигурант, конфисковали в Белой Церкви имущество незаконного игорного заведения. Позже в Киеве с помощью сообщника Сус за 10 тысяч долларов продал игровые автоматы, покерные столы и рулетки, барные стулья и другие вещи, изъятые в Белой Церкви.

Напомним, ВАКС объяснил, почему назначил экс-замминистра инфраструктуры Василию Лозинскому домашний арест вместо содержания под стражей, как просила прокуратура.

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