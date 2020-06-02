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Одному з керівників поліції у Вінницькій області оголосили підозру

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 18:31
Одному з керівників поліції у Вінницькій області оголосили підозру
Фото: Держбюро розслідувань (РБК-Україна)

Його підозрюють у розтраті держкоштів на суму понад 900 тисяч гривень

Прокуратура Вінницької області повідомила про підозру одного з колишніх керівників Національної поліції Вінницької області. Його підозрюють у розтраті державних коштів на суму понад 900 тисяч гривень і підробці документів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Екс-керівника поліції підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. ч. 3, 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Вирішуються питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, після резонансної перестрілки в Броварах був відсторонений глава Нацполіції Вінницькій області Юрія Педоса.

Новим главою поліції у Вінницькій області був призначений Іван Іщенко.

Крім того, Арсен Аваков заявив, що правоохоронці Вінницької області пропустили в Бровари групу озброєних людей, які потім влаштували стрілянину в місті.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України подозрениеВинницкая область
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