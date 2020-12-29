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Екс-"регіоналу" оголосили підозру: бере участь в інформаційній війні проти України

Автор: Олег Черниш

Служба безпеки України заочно оголосила підозру колишньому нардепу від Партії регіонів Олексію Журавку. Його підозрюють у створенні терористичної організації, а також діях, спрямованих на повалення конституційного ладу України.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

На сайті СБУ йдеться про те, що колишній депутат з початку російської агресії підтримував окупацію Криму і Донбасу, а з січня 2015 проживає в Росії.

"Співробітники спецслужби з'ясували, що спільник терористів продовжує активно брати участь в інформаційній війні проти України і просуває російські інтереси на півдні України, зокрема в Херсонській області. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим", - йдеться в повідомленні.

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СБУ продовжує досудове розслідування, Журавка оголошено в розшук.

Зазначимо, Журавко активно веде свій Facebook і Telegram-каналі, регулярно критикуючи Україну з проросійських позицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2020 року Служба безпеки України викрила 11 агентів російських спецслужб.

Також стало відомо, що ФСБ шукає компромат на голову розвідки України з залученням українських зрадників.

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