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Екс-прокурора ГПУ засудили до 2 років ув'язнення: хотів купити посаду в НАБУ

Автор: Игорь Литвиненко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок колишньому прокурору Генеральної прокуратури Олександру Матюшку, який намагався купити посаду в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Його засудили до двох років в'язниці.

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Відповідне рішення було прийнято суддею ВАКС 25 вересня.

Олександра Матюшка визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (дача хабара) Кримінального кодексу України.

До набрання чинності судового вироку до Матюшка буде застосовано запобіжний захід у вигляді застави, внесеної раніше.

Матюшко був затриманий в 2016 році. Він намагався за 10 тисяч доларів підкупити члена конкурсної комісії, щоб отримати керівну посаду в НАБУ.

Нагадаємо, 15 червня 2020 року ВАКС виніс перший вирок з ув'язненням. Тоді до 5 років в'язниці засудили депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія.

Також повідомлялося, що минулого тижня ВАКС виніс вирок фігуранту справи про хабарі кума екс-директора Держбюро розслідувань Романа Труби. Його засудили до 5 років в'язниці.

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