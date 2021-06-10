Екс-прокурор пропонував наркоторговцю уникнути в'язниці майже за 2 млн гривень

Встановлено, що підозрюваний обіцяв вплинути на прокурорів та суд щодо перекваліфікації справи про збут наркотиків на менш тяжкий злочин, який не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

"Екс-прокурор повідомив обвинуваченому, що для "впливу" йому потрібно передати 70 тисяч доларів США, також він зажадав певну винагороду за свої "послуги посередника", - йдеться у повідомленні.

Наразі колишньому прокурору правоохоронці повідомили про підозру у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовим особам (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.