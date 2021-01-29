Екс-президента Чехії оштрафували за відмову носити маску

Колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували на 10 тис. крон (465 доларів). Він відмовився носити маску в умовах поширення коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал CT24.

Штраф політику виписали за порушення в жовтні. Восени минулого року він з'явився на заході на честь річниці утворення республіки без протиепідемічних засобів.

"Екс-президент Вацлав Клаус оштрафований за те, що під час покладання квітів на честь Дня утворення республіки і під час подальшого виступу не мав на собі протиепідемічної маски і принципово відмовлявся надіти її", - йдеться в повідомленні гігієнічної служби Праги.

Це не перший штраф Клаусу. У листопаді 2020 року його також оштрафували майже на 140 доларів за відмову надіти маску під час мітингу.

Сам екс-президент висловив незгоду зі штрафами і заявив про утиск своїх прав.

Клаус обіймав посаду президента Чехії з 2003 по 2013 рік. У грудні повідомлялося, що президента Чилі оштрафували на 3,5 тис. доларів за відсутність маски на пляжі. Про порушення у відповідні інстанції заявив сам політик.

Нагадаємо, уряд Чехії прийняв рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, будуть закриті всі магазини, окрім продуктових і аптек. У продуктових магазинах буде дозволено продаж тільки життєво необхідних товарів. Школи відкриються 4 січня тільки для учнів першого і другого класів. Робота дитячих садків і спеціальних шкіл не буде припинятися.

Також в Чехії було прийнято рішення про продовження надзвичайної ситуації в країні до 22 січня.