У Франції заарештували екс-президента УЄФА Платіні

Колишнього президента УЄФА і екс-капітана збірної Франції з футболу Мішеля Платіні у вівторок, 18 червня, заарештували за підозрою в корупції. Про це повідомляє французьке видання Mediapart.

Відзначимо, затримання пов'язане з розслідуванням щодо присудження Катару права проведення чемпіонату світу 2022 року. Повідомляється, що Платіні буде перебувати під вартою в приміщенні антикорупційного управління судової поліції у французькому Нантері.

Нагадаємо, колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер заявив, що Катар нечесним шляхом отримав право на проведення Чемпіонату світу-2022.

У 2015 році Платіні разом з Блаттером були відсторонені від футболу на вісім років. Пізніше даний термін було скорочено. Французький функціонер очолював УЄФА з 2007 по 2016 рік.

До цього в 2015 його відсторонили від футболу в зв'язку з корупційним скандалом в ФІФА. Зокрема, його підозрювали в тому, що він отримав від Блаттера 2 млн швейцарських марок, які не пройшли офіційну звітність. Фігуранти справи про корупцію намагалися довести, що даний грошовий переказ грошей не був хабарем.

