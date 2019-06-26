Прокуратура Грузії має намір заарештувати одного з лідерів опозиції

Фото: протести в Тбілісі (Twitter/Alver)

Никанора Мелію звинувачують в організації штурму парламенту в Тбілісі

Прокуратура Грузії має намір заарештувати одного з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Никанора Мелію за звинуваченням у організації і участі в штурмі парламенту 20 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Генпрокуратура вже подала клопотання про позбавлення Мелії депутатської недоторканності, щоб помістити його до слідчого ізолятора.

Своєю чергою прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе також звинуватив лідерів ЄНР у провокуванні штурму парламенту.

"Ми побачили прямі заклики до штурму парламенту, які завдали дуже важких наслідків", - заявив Бахтадзе.

Водночас, як повідомляється, опозиційні депутати залишили грузинський парламент на знак протесту проти ігнорування правлячою партією вимог демонстрантів.

Нагадаємо, 25 червня в Тбілісі тисячі жителів учергове вийшли на акції протесту біля будівлі парламенту, вони перекрили рух транспорту проспектом Руставелі і вимагали відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії через силовий розгін демонстрації в ніч на 21 червня.

Протести у Грузії почалися 20 червня через виступ у парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова.