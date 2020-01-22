Екс-представника президента в Криму запідозрили у розкраданнях

Колишнього представника п'ятого президента України Петра Порошенка Бориса Бабіна запідозрили у розкраданнях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бабіна у Facebook.

За його словами, в середу, 22 січня, співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) намагалися вручити йому підозру.

"Сьогодні САП і НАБУ спробували вручити мені підозра ст. 191 КК за мою діяльність на посаді Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. Така цікава процесуальна діяльність в нинішніх політичних умовах мене жодним чином не дивує", - заявив він.

При цьому Бабин зазначив, що антикорупційні органи не випадково вибрали для цього День злуки.

"Обрана для цього замовниками цього шоу дата Дня Соборності також промовиста. Підозра цю розцінюю як найвище визнання своєї діяльності у 2014-2020 з протидії агресорові", - додав він.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило про примусовий привід п'ятого президента України Петра Порошенка на допит.

На початку грудня Держбюро початок розслідування про можливу державній зраді Порошенко під час підписання мінських угод.

Додамо, що 20 січня Петро Порошенко скасував візит до Давоса на економічний форум, особисто відвідав ДБР, щоб отримати повістки про виклик свідка. За словами адвоката, порядку вручав начальник третього відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олег Корецький.