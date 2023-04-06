Экс-посол в Германии рассказал, почему провалились переговоры в нормандском формате

По его мнению, причин провала нормандских переговоров было несколько, однако самая главная из них заключалась в том, что Германия так и не смогла стать "честным маклером".

"Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, которые вышли наконец на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений", - отметил дипломат.

Мельник добавил, что вместо жесткого контроля исполнения договоренностей Москвой Берлин решил не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс перерос в чисто технический процесс.

Экс-посол вспомнил, что весной-летом 2015 года россияне реально находились под жестким прессингом со стороны медиаторов. Однако с сентября ситуация изменилась, когда Россия начала "новую игру" в Сирии.

"Помню, где-то в сентябре-октябре очередную встречу в Берлине на вилле Борзиг на уровне глав МИД Нормандской четверки. Вспоминается мне Лавров, который едва ли не впервые был так счастлив, в хорошем настроении, радостно заявив: "Ребята, мне как раз позвонил Джон Керри (тогдашний Госсекретарь США)" после военной интервенции россиян в Дамаске, дав понять: "Ну вот и все, к свиданию, Россия снова в большой игре с Вашингтоном, а тут мне уже нечего делать"", - сказал Мельник.

Следует отметить, что переговоры в норманнском формате по урегулированию ситуации на Донбассе начались в июне 2014 года. Тогда во французской Нормандии президент Украины Петр Порошенко, российский диктатор Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд организовали новый международный формат переговоров, однако результатов он не принес.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников отверг возможность мирных договоренностей с Россией. По его мнению, война в Украине может закончиться в этом году.

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