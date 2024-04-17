Экс-посол Израиля в Москве включил Россию в террористическую "ось зла"

"И вот эта ниточка, вот эта ось зла, которая действует - Россия, Иран, Северная Корея, "Хизбалла", ХАМАС, "Исламский джихад, хуситы, другие террористические организации - это все в конечном итоге может привести к столкновению", - сказал он.

По его словам, у Израиля нет желания эскалировать ситуацию. "Но когда российские пропагандисты, сидят и говорят о том, что очень хорошо, что Иран бьет по Израилю и им разрешают такое говорить… Когда-то россияне перейдут вот эти линии. И дадут иранцам возможности передавать оружие "Хизбалле", которое будет в конце концов направлено против Израиля", - сказал Мил-Ман.

При этом он отметил трудности понимания этой ситуации в истеблишменте Израиля.

"Надо быть готовым к тому, что могут быть очень разные сценарии развития событий, и если Россия перейдет какие-то красные линии, то нам придется действовать, выхода не будет", - добавил экс-посол.

Отношение украинцев к Ирану и Израилю

По данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на начало 2024 года украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-92,6%) и ее союзникам - Беларуси (-79,5%), Ирану (-72,3%) и Китаю (-54,2%).

По данным опроса КМИС, подавляющее большинство украинцев (69%) симпатизируют Израилю в конфликте, вспыхнувшем после нападения ХАМАС и военного ответа армии обороны Израиля. Лишь 1% симпатизируют Палестине. В то же время, 18% респондентов ответили, что они в равной степени симпатизируют обеим сторонам. Остальные 12% не смогли определиться со своим мнением.