RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-полицейский из Мариуполя воевал против ВСУ, его отправили в тюрьму на 12 лет

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший полицейский из Мариуполя перешел на сторону оккупантов и начал воевать против ВСУ. Его взяли в плен и отправили в тюрьму на 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Обстоятельства дела

В марте 2022 года, во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, младший инспектор взвода реагирования Мариупольского межрайонного отдела полиции охраны в Донецкой области проигнорировал указание руководства и отказался эвакуироваться из города Мариуполя.

После того, как осужденный сознательно остался на временно оккупированной территории, в мае того же года его уволили из правоохранительного органа.

Он пошел на сотрудничество с представителями НВФ "ДНР". Мужчина занял псевдодолжность полицейского-водителя "Мариупольского городского отдела государственной службы вневедомственной охраны УДСПО МВД "ДНР".

Обстоятельства задержания

В ноябре его с другими так называемыми правоохранителями отправили воевать против ВСУ. В июне 2023 года во время деоккупации села Нескучное Донецкой области мужчину задержали украинские защитники.

Какое наказание получил бывший полицейский

Судом вынесен обвинительный приговор экс-полицейскому за коллаборационистскую деятельность. Он приговорен к 12 годам заключения с конфискацией имущества.

Также он лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 15 лет.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также ранее в Украине приговорили судью из Крыма к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Она в 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала "работать" в фейковом учреждении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМариупольВооруженные силы УкраиныДонецкая областьВойна в Украине