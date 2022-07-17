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Екс-перша ракетка світу Г'юїтт увійшов до Залу тенісної слави

Фото: Лейтон Г'юїтт (другий ліворуч) із сім'єю (atptour.com)
Автор: Антон Федорців

Міжнародний зал тенісної слави в американському Ньюпорті поповнився зіркою чоловічого туру початку століття Лейтоном Г'юїттом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.

Австралієць введений до залу слави на спеціальній церемонії в штаті Род-Айленд. "Новобранець" музею був презентований легендами-співвітчизниками – Джоном Ньюкомбом і Тоні Рочем.

Г'юїтт розпочав виступи в турі в 1998 році. Усього за три роки він став наймолодшим першим номером рейтингу ATP. Австралійцю ще не виповнився 21, коли він очолив класифікацію. У статусі першої ракетки світу він пробув 80 тижнів.

Г'юїтт тріумфував на US Open-2001, здолавши у фіналі одного зі своїх ідолів – Піта Сампраса. У 2002 році він переміг на Вімблдоні. Також він став найкращим на Підсумкових турнірах ATP у 2001 і 2002 рр. і здобув два Кубки Девіса з Австралією.

Завершив свої виступи на професіональному рівні Лейтон Г'юїтт у 2016 році. Тоді він покинув Australian Open після другого раунду. За кар'єру він здобув 30 титулів ATP.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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