Екс-перша ракетка світу Федерер анонсував повернення на корт

40-річний швейцарець запланував участь у двох турнірах до кінця 2022 року – Кубку Лейвера та ATP 500 у Базелі. Паузу в кар'єрі легендарний тенісист узяв наприкінці літа торік.

"Для мене важливо відновити форму, щоб отримати можливість повноцінно тренуватися. Уже після цього можна обирати, яку кількість і які турніри грати. Кубок Лейвера підходить для початку, оскільки там мені не треба грати 5 матчів за шість днів", – розповів Федерер.

Екс-перша ракетка світу зізнався, що не далекий від необхідного рівня форми. Показовими в цьому плані, на думку тенісиста, будуть найближчі три-чотири місяці.

Кубок Лейвера-2022 запланований на 23-25 вересня. У ньому зустрінуться команди Європи та світу. Кожна збірна матиме 6 тенісистів у складі. Наразі від Європи анонсували участь Федерера та Рафаеля Надаля.

Хто такий Роджер Федерер

Професіональний тенісист зі Швейцарії. Розпочав кар'єру на дорослому рівні в 1998 році, а вперше очолив рейтинг ATP у лютому 2004-го.

За роки кар'єри здобув 103 титули в одиночному розряді. Зокрема, в активі Федерера 20 трофеїв "Великого шолома" – 6 кубків в Австралії, 1 "Ролан Гаррос", 8 кубків Вімблдона та 5 титулів US Open.

На Олімпіаді-2008 в Пекіні швейцарець здобув "золото" в парному розряді. Натомість на Іграх-2012 в Лондоні індивідуально програв у фіналі британцю Енді Маррею.