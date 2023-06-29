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Экс-первая ракетка мира сенсационно возобновит карьеру: она пропустила 3,5 года

Фото: Каролин Возняцки вскоре вернется на корт (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Некогда ведущая теннисистка планеты Каролин Возняцки неожиданно объявила о возобновлении выступлений на профессиональном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vogue.

32-летняя скандинавка вернется на корт в сезоне-2023. Она не соревновалась на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA) после Открытого чемпионата Австралии-2020.

Возняцки ушла из большого спорта из-за потери мотивации и ревматоидный артрит. С момента завершения карьеры она успела родить двоих детей – дочь Оливию и сына Джеймса. Возобновление выступлений теннисистка, которая дважды подряд завершала календарный год на первой строчке рейтинга WTA, запланировала на август.

Опытная датчанка появится на турнире в Монреале. Соревнования на "харде" в Канаде пройдут в рамках подготовки к US Open. Начнется турнир 7 августа и продлится неделю.

Кто такая Каролин Возняцки

Уроженка Оденсе, родители – польские футболист и волейболистка, обосновавшиеся в Дании. Теннисом начала заниматься в 7 лет, а на профессиональном уровне дебютировала в 2005 году.

За 15 лет выступлений завоевала 30 титулов в одиночном разряде. В частности, Возняцки выиграла 1 "Гранд Слэм" – Australian Open-2018, а два финала Открытого чемпионата США проиграла Ким Клийстерс и Серене Уильямс соответственно. Триумфовала на WTA Finals в 2017 году.

Игровой стиль Возняцки – оборонительные действия на задней линии, большое несколько "полусвечей" и резаных ударов, низкий процент ошибок при исполнении; фирменный ход – удар слева по линии. Любимым покрытием скандинавки был "хард".

К слову, ранее Винус Уильямс повторила возрастное достижение в женском туре.

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Теннис