Экс-защитник сборной Украины пробился в финал плей-офф МЛС

Украинский центрбек Евгений Чеберко помог "Коламбус Крю" пробиться в решающий поединок сезона-2023 североамериканской Major League Soccer (MLS).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
МЛС, Восточная конференция, финал
"Цинциннати" – "Коламбус Крю" – 2:3
Голы: Васкес, 14, Акоста, 45+3 – Пауэлл, 75 (автогол), Росси, 86, Рамирес, 115
"Черно-золотые" оказались в финале Восточной конференции в роли аутсайдера после первого тайма. "Цинциннати" забил дважды до перерыва. Сначала Васкес принял мяч в штрафной и пробил левой мимо кипера. А потом Акоста элегантно закрутил под дальнюю штангу после розыгрыша штрафного.
Впрочем, "Коламбус" сумел отыграться. На 75-й минуте Пауэлл в хаосе у ворот хозяев срезал мяч за спину своему голкиперу. А за четыре минуты до завершения основного времени Росси из пределов штрафной завершил классную комбинацию "Крю".
Пришлось играть овертайм. Там удача улыбнулась гостям. На 115-й минуте нападающий "Коламбуса" Рамирес в касание отправил мяч в сетку после передачи лидера атак Кучо головой – 3:2 в итоге и место в финале сезона для столицы штата Огайо.
Украинец Евгений Чеберко появился на поле со стартом овертайма. Отчетный поединок стал для защитника 11-м в нынешнем сезоне в составе "Коламбуса". В финале команда украинского центрбека встретится с "Лос-Анджелесом" (9 декабря).
К слову, украинцы Малиновский и Коваленко провели результативный матч в чемпионате Италии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.