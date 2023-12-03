Экс-защитник сборной Украины пробился в финал плей-офф МЛС

МЛС, Восточная конференция, финал

"Цинциннати" – "Коламбус Крю" – 2:3

Голы: Васкес, 14, Акоста, 45+3 – Пауэлл, 75 (автогол), Росси, 86, Рамирес, 115

"Черно-золотые" оказались в финале Восточной конференции в роли аутсайдера после первого тайма. "Цинциннати" забил дважды до перерыва. Сначала Васкес принял мяч в штрафной и пробил левой мимо кипера. А потом Акоста элегантно закрутил под дальнюю штангу после розыгрыша штрафного.

Впрочем, "Коламбус" сумел отыграться. На 75-й минуте Пауэлл в хаосе у ворот хозяев срезал мяч за спину своему голкиперу. А за четыре минуты до завершения основного времени Росси из пределов штрафной завершил классную комбинацию "Крю".

Пришлось играть овертайм. Там удача улыбнулась гостям. На 115-й минуте нападающий "Коламбуса" Рамирес в касание отправил мяч в сетку после передачи лидера атак Кучо головой – 3:2 в итоге и место в финале сезона для столицы штата Огайо.

Украинец Евгений Чеберко появился на поле со стартом овертайма. Отчетный поединок стал для защитника 11-м в нынешнем сезоне в составе "Коламбуса". В финале команда украинского центрбека встретится с "Лос-Анджелесом" (9 декабря).