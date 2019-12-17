Екс-нардепу повідомили про підозру через незаконні компенсації

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру колишньому нардепу VIII скликання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що протягом грудня 2014 року - жовтня 2018 колишній нардеп незаконно отримав з державного бюджету 738,74 тисяч гривень в якості компенсації за оренду номери в готелі "Київ" нібито через те, що не мав власного житла в столиці. У той же час слідство встановило, що у нього було власне житло в столиці, і він свідомо приховав цей факт.

"Колишньому депутату інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, САП не називає імені підозрюваного.

Нагадаємо, раніше НАБУ завершило розслідування по справі екс-нардепа Дмитро Белоцерковца. Кго підозрюють у внесенні недостовірних відомостей в декларації.