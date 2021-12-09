Екс-нардепу Семенченку продовжили запобіжний захід у СІЗО

Згідно з постановою, фігуранта залишили під вартою ще на 2 місяці. Суд підтримав клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу.

"За клопотанням прокурора мені продовжили запобіжний захід ще на два місяці. І, це, незважаючи на завершення досудового слідства і початок розгляду так званої "справи НЗФ Семенченко-Шевченко" по суті", - написав екс-нардеп.

Разом з тим клопотання захисту про відвід прокурорського складу суддя відхилила.

Екс-депутата Семена Семенченка, силовики затримали в березні. Тоді СБУ заявила про викриття незаконної "приватної військової компанії", а колишнього нардепа звинуватили в її створенні. Вона нібито діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій і укладала контракти з різними групами країн Близького Сходу.

Тоді Семенченко оголосили підозру і відправили під варту за статтею 260 Кримінального кодексу "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".