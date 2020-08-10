Екс-нардепа Шепелєва засудили до 7 років в'язниці

Деснянський районний суд Києва виніс вирок колишньому народному депутату Олександру Шепелєву. Його засудили до семи років в'язниці за втечу з України, будучи під арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст вироку, який є у розпорядженні редакції.

Зазначимо, Шепелєв в 2013 році був затриманий в Угорщині, українські правоохоронні органи підозрювали його в причетності до низки злочинів. У 2014 році його видали Україні, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, однак йому вдалося втекти з лікарні швидкої допомоги і залишити країну.

Деснянський суд визнав його винним у втечі 6 липня 2014 року, а також у наданні хабара співробітникам органу Пенітенціарної служби України за створення умов для втечі. Колишній нардеп засуджений до покарання у вигляді 7 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 8500 гривень і конфіскацією майна.

Станом на сьогодні, українські суди розглядають відносно Шепелєва ще кілька кримінальних проваджень. Крім справи про розкрадання грошей "Родовід Банку", його звинувачують в організації вбивства банкіра Сергія Кириченка в 2003 році в Донецьку; замовленні вбивства віце-президента "Родовід Банку" Сергія Дядечка і полковника МВС Романа Єрохіна у 2006 році.

Нагадаємо, Шепелєв був затриманий в Україні в лютому 2018 року співробітниками СБУ; в Генеральній прокуратурі заявляли, що при ньому було посвідчення працівника так званого "міністерства державної безпеки Донецької народної республіки".

Також повідомлялося, що він повернувся до України у зв'язку з тим, що його оголосили в розшук у Російській Федерації, де він переховувався від українського слідства; в Росії його підозрювали в тому, що він дав хабар посадовій особі.

Шепелєв вперше став нардепом у 2006 році, потрапивши до парламента за списком Блоку Юлії Тимошенко. На той час очолював благодійну організацію в Донецьку. На позачергових виборах у 2007 році також пройшов до Ради від БЮТ.

У 2010 році був виключений з фракції БЮТ і перейшов до фракції Партії регіонів, звідки пізніше вийшов. У 2012 році спробував пройти до Ради по мажоритарному округу, але програв вибори. Вважається близьким соратником бізнесмена Юрія Іванющенка.