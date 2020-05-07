Екс-нардепа підозрюють в отриманні незаконної компенсації за житло: розслідування завершено

Завершено розслідування справи екс-нардепа, якого підозрюють у безпідставному отриманні з державного бюджету 543,9 тис. грн компенсації за оренду житла. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як зазначається, стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ч.2 ст.364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем").

За даними слідства, екснардеп отримав неправомірну вигоду у вигляді права користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, з грудня 2014 по грудень 2017 року витрачено 543,9 тис. грн.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі екс-нардепа Сергія Пашинського, який влаштував стрілянину з потерпілим у грудні 2016 року.

Також раніше повідомлялось, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура завела кримінальну справу на колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку. Справу відкрито за ознаками можливого декларування недостовірної інформації та прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди.