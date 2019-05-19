З екс-нардепа Лозінського зняли судимість

Фото: Віктор Лозінський (з відкритих джерел)

У постанові суду зазначається, що "засуджений своєю зразковою поведінкою довів своє виправлення"

Дніпровський районний суд Києва зняв судимість з екс-нардепа Віктора Лозінського, засудженого в 2011 році за вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову суду від 6 травня 2019, оприлюднену в реєстрі судових рішень.

За даними судового засідання, Лозинський звернувся до суду з заявою, в якій просив зняти з нього судимість.

Так, він вказав, що "має право на дострокове зняття судимості, оскільки положення ч. 2 ст. 91 КК України (Зняття судимості до закінчення строків не допускається у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні злочини - ред.), які погіршують його становище, на нього не поширюються, оскільки не мають зворотної дії в часі".

"Зняти судимість за вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 20 квітня 2011 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду Києва від 26 березня 2012 р. та постановою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 березня 2013 р.", - йдеться у рішенні суду.

З дня, коли Лозінський був достроково звільнений від відбування покарання, пройшло більше 3 років.

"Тобто більше половини строку погашення судимості за вчинення тяжкого злочину, до якого належить найбільш тяжкий з вчинених ним злочинів. Дані, що строк погашення судимості переривався, відсутні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначається у постанові суду, починаючи з 6 квітня 2016 р. діяльність Лозінського "була спрямована на створення і роботу нових підприємств, організацію виробництва, пов'язаного зі сферою сільського господарства".

"Такі обставини дають підстави вважати, що після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі засуджений своєю зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення", - зазначається в ухвалі суду.

Відзначимо, 20 квітня 2011 р. Дніпровський райсуд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Валерія Олійника в мисливських угіддях в Голованівському районі Кіровоградської області 16 червня 2009 р.

16 червня 2014 р. Апеляційний суд Київської області відкрив провадження за апеляційною скаргою прокуратури на рішення Бориспільського міськрайонного суду про звільнення від подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі Віктора Лозінського за станом здоров'я.

24 червня 2014 р. Апеляційний суд Київської області залишив екс-нардепа Лозінського в ув'язненні, скасувавши рішення Бориспільського міськрайонного суду.

7 квітня 2016 року Лозинський вийшов з в'язниці за "законом Савченко".