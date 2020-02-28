На екс-нардепа Левченко завели кримінальну справу, йому загрожує до 2 років позбавлення волі, - адвокат

Адвокат і правозахисник Дмитро Овсій повідомив, що на колишнього народного депутата України Юрія Левченка відкрито кримінальну справу №1202010010001241. Про це адвокат повідомив у соціальній мережі Facebook, посилаючись на дані з ЄРДР, передають "Українські новини".

Зокрема, за інформацією адвоката, як випливає з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), провадження відкрито за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа). Про відкриття кримінальної справи він особисто також повідомив і Юрію Левченку.

"Інформую вас і суспільство про виконання обіцяного мною. На крайньому судовому засіданні, де ми зустрічалися в Окружному адміністративному суді, я повідомив про те, що подав заяву про злочин (підробка документів членами кооперативу під час реєстрації сумно відомих гаражів)... Фігурантами цього ділячи є члени кооперативу, які підробили документи й подали на реєстрацію. Особа, яка підписала довідку за голову кооперативу, і колишній народний депутат (Юрій Левченко), який підбурював всіх, організувавши дану схему, з метою створення неправомірного тиску. Буду вас тримати далі в курсі", - прокоментував адвокат.

Зазначимо, що санкція даної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

Овсій додав також, що зараз, крім колишнього нардепа Левченко фігурантами справи є особи, які спробували узаконити "самобуд" у вигляді гаража в Києві на вулиці Туполєва, 12/233. Зокрема, як випливає з виписки з ЄРДР, у вересні 2018 року невстановлені особи подали приватному нотаріусу Апатенко М. А "ймовірно підроблену довідку для проведення реєстрації права власності на гараж загальною площею 30 кв. м".

Крім того, як розповів адвокат, матеріали про незаконність легалізації гаража крім правоохоронних органів направлені адвокатом і правозахисником Дмитром Овсієм для ознайомлення в ЖЕК №9253 р. Києва.

До речі, раніше Левченко у своєму повідомленні у соцмережі Facebook від 27 січня 2020 року назвав злочинною забудову в районі вул. Туполєва (мікрорайон Нивки, м. Київ), заявивши, що будівництво нового житлового комплексу нібито "вже призводить до суттєвого погіршення умов проживання більшості його жителів". Проте, як з'ясувалося, гаражі на вулиці.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2018 році прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом побиття нардепа від партії "Свобода" Юрія Левченка під час демонтажу гаражів на вулиці Половецькій в Шевченківському районі Києва.