Екс-нардепа Крючкова екстрадували в Україну

В Україну екстрадували з Німеччини екс-депутата Дмитра Крючкова. Про це повідомляють джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.

Джерела повідомляють, що він зараз знаходиться в НАБУ. Крючкова будуть просити заарештувати. Відзначимо, що у Крючкова адвокати ті ж, що були у екс-глави ДФС Романа Насірова.

Раніше повідомлялося, що програма "Схеми" опублікувала записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів і найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про можливу причетність останнього до афер в енергетиці.

Після цього Ігор Кононенко назвав маніпуляцією розслідування журналістів програми "Схеми" щодо афер в енергетиці.

Нагадаємо, в квітні минулого року в Німеччині затримали колишнього депутата ВР Дмитра Крючкова. Його підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго". У НАБУ раніше повідомляли, що готується його екстрадиція в Україну.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2016 році Крючков був оголошений в розшук. Він проходить фігурантом у справі про виведення коштів з компанії "Запоріжжяобленерго", в якій понад 60% акцій належить державі. Згідно з версією слідства, Гачків є організатором схеми, за якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали збитків на загальну суму понад 346 мільйонів гривень.