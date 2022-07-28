Екс-нардеп Мартиненко отримав другу підозру в хабарництві

Колишній нардеп фракції "Народний фронт", який очолював у Верховній раді комітет з питань ПЕК Микола Мартиненко, отримав другу підозру в хабарництві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ .

У 2017 році Мартиненка запідозрили у тому, що він разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів з держпідприємств СхідГЗК і "Енергоатом". Загальні збитки становлять понад 6,4 млн євро та 17,2 млн доларів. Як нагадали в НАБУ, ця справа розслідувана і скерована до суду ще у 2018 році. Через затягування сторони захисту її досі не розглянули.

Втім, сьогодні, 28 липня, детективи НАБУ та САП вручили Мартиненку нову підозру - в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

Це нова справа, по якій слідство встановило, що у липні 2014 року колишній народний депутат одержав від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") неправомірну вигоду у 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні.

Неправомірну вигоду перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, укладеною між "SKODA JS a.s." та кіпрською компанією, афільованою з екснардепом. В подальшому одержану неправомірну вигоду через низку транзакцій із залученням компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, легалізували. У підсумку кошти опинилися на рахунку компанії, теж зареєстрованої на Кіпрі, кінцевим бенефіціаром якої виявився екснардеп.

З рахунків цієї компанії сплачували за навчання, відпочинок, оренду житла за кордоном та інші особисті потреби екснародного депутата та його родичів.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ розпочали на основі інформації, наданої правоохоронними органами Чехії, які і виявили підозрілі транзакції чеської компанії "SKODA JS a.s.".

Завдяки міжнародній співпраці з компетентними органами Чехії та Кіпру, а також матеріалам, отриманими в Україні, НАБУ і САП зібрали достатньо доказів для повідомлення екснардепу про підозру.

Що до працівників чеської компанії "SKODA JS a.s.", то правову оцінку їх діям, у тому числі за вказаними фактами, надано правоохоронними органами Чехії, якими пред’явлено обвинувачення 6 працівникам цієї компанії (кримінальна справа перебуває на стадії судового розгляду).