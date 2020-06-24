Екс-нардеп Бєлькова займеться протидією "Північному потоку-2"

Керівником напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами ТОВ "Оператор ГТС України" призначена Ольга Бєлькова. Основним її завданням буде просування та захист інтересів ОГТСУ на міжнародній арені, в першу чергу щодо питань реалізації проектів "Північний потік - 2" та інших обхідних газогонів.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Оператор ГТС України".

Як зазначається в повідомленні, також пріоритетною задачею Бєлькової стане завершення процесу повної інтеграції України в європейський газовий ринок.

Генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон нагадав"Оператор ГТС" - нова компанія, яка тільки в січні цього року відокремилась від Групи "Нафтогаз".

"Раніше у нас не було своєї окремої міжнародної функції, оскільки за подібні питання відповідав головний офіс "Нафтогазу". Тому зараз ми активно формуємо відповідну команду, яка зможе успішно представляти Оператора ГТС на міжнародній арені", - сказав він.

У свою чергу Бєлькова заявила, що її рішення скласти повноваження народного депутата та перейти в державну стратегічну компанію має на меті реалізувати в енергетичному секторі реформи, що були напрацьовані в парламенті за попередні 5 років.

"Українська ГТС повинна бути затребуваною та невід’ємною частиною європейської газотранспортної мережі, Україна повинна запустити повноцінний ринок газу та інтегрувати його в європейський", - зазначила Бєлькова.

ТОВ "Оператор ГТС України" транзитує природній газ з РФ до країн Європейського союзу, транспортує його магістральними газопроводами для споживачів усіх регіонів України, а також забезпечує учасникам ринку доступ до українських газосховищ.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Батьківщина" Ольга Бєлькова подала заяву про припинення повноважень, а Верховна рада 18 червня схвалила її рішення.

Як повідомляло РБК-Україна, радник голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль очолила захист компанії в судах та виконавчих провадженнях у спорах з "Газпромом" і у справах проти Російської Федерації.