Екс-начальник запорізької поліції спростував інформацію про хабарі від агента НАБУ

Золотоноша написав листа до редакції РБК-Україна

Бывший начальник полиции Запорожской области Олег Золотоноша опроверг информацию, изложенную в материале РБК-Украина от 8 февраля 2019 года "Агента НАБУ под прикрытием разоблачили на употреблении наркотиков, - источники".

"Сообщаю Вам о том, что изложенная в указанной статье информация является полностью недостоверной. Такая информация создана неизвестными лицами для дискредитации меня, Золотоноши Олега Викторовича, как работника полиции и наносит ущерб моей чести, достоинству и деловой репутации", - говорится в письме Золотоноши в редакцию РБК-Украина.

Напомним, в материале РБК-Украина речь шла о том, что агент НАБУ под прикрытием с оперативным іменем Руслан Шпак в конце 2017 года под видом столичного бизнесмена и благотворителя с планами относительно открытия лото-маркетов в Запорожье вышел на доверенное лицо (Смирнов А.) начальника полиции Запорожской области Олега Золотоноши. По договоренности, Шпак ежемесячно передавал доверенному лицу Золотоноше по 2000 гривен за каждый игровой компьютер в лото-маркетах, говорилось в материале.