Агента НАБУ під прикриттям викрили на вживанні наркотиків, - джерела

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Його також звинуватили в отриманні кредитів на документи для роботи під прикриттям

Одного з агентів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під прикриттям викрили на вживанні наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, мова йде про агента з оперативним ім'ям Руслан Шпак. Крім того, встановлено, що він звертався за коштами до дрібних кредитних організацій і не повертав гроші. Як правило, сума кредитів не перевищувала 3 тис. гривень.

За даними джерел, "Шпак" є штатним співробітником НАБУ. Зокрема, брав участь у спецоперації по викриттю організованої злочинної групи, до складу якої входили керівники правоохоронних органів Запоріжжя. Для спецоперації спеціально відкривався лото-маркет і давалися хабарі за гральний заклад.

За оперативним задумом, детектив НАБУ в кінці 2017 року під виглядом столичного бізнесмена і благодійника з планами щодо відкриття лото-маркетів у Запоріжжі вийшов на довірену особу (Смирнов А.) начальника поліції Запорізької області Олега Золотоноші. За даними бюро, саме він отримував хабарі з діючих в області лото-маркетів. Зазначимо, на сьогодні Золотоноша звільнений з посади керівника місцевої поліції.

За домовленістю, Шпак щомісяця передавав довіреній особі Золотоноші по 2000 гривень за кожен ігровий комп'ютер в лото-маркетах. Після закупки обладнання та відкриття лото-маркету він почав налагоджувати зі Смирновим довірчі відносини і запропонував організувати благодійний боксерський турнір серед правоохоронців та учасників АТО. Також передбачалося, що через Смирнова агент НАБУ вийде на голову прокуратури Запорізької області Валерія Романова та заступника прокурора Євгена Проценка.

Нагадаємо, в кінці листопада 2017 року розгорівся скандал, коли агента НАБУ під прикриттям затримали за спробу передати хабар чиновниці Державної служби міграції.

Даний інцидент призвів до загострення конфлікту між правоохоронними органами. Іноземні партнери тоді виступили на підтримку Антикорупційного бюро.