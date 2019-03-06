Екс-начальник запорізької поліції спростував інформацію про хабарі від агента НАБУ

Фото: Олег Золотоноша (mvs.gov.ua)

Золотоноша написав листа до редакції РБК-Україна

Колишній начальник поліції Запорізької області Олег Золотоноша спростував інформацію, викладену в матеріалі РБК-Україна від 8 лютого 2019 року "Агента НАБУ під прикриттям викрили на вживанні наркотиків, - джерела".

"Повідомляю Вас про те, що викладена у зазначеній статті інформація є повністю недостовірною. Така інформація створена невідомими особами для дискредитації мене, Золотоноші Олега Вікторовича, як працівника поліції та завдає шкоди моїй честі, гідності та діловій репутації", - йдеться в листі Золотоноші до редакції РБК-Україна.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна йшлося про те, що агент НАБУ під прикриттям з оперативним ім'ям Руслан Шпак наприкінці 2017 року під виглядом столичного бізнесмена і благодійника з планами щодо відкриття лото-маркетів у Запоріжжі вийшов на довірену особу (Смирнов А.) начальника поліції Запорізької області Олега Золотоноші. За домовленістю, Шпак щомісяця передавав довіреній особі Золотоноші по 2000 гривень за кожен ігровий комп'ютер в лото-маркетах, йшлося в матеріалі.