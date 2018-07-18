Екс-міністр оборони Єжель отримав статус біженця у Білорусі

Єжель разом з родиною мешкає у Мінську, де винаймає квартиру

Екс-міністр оборони України Михайло Єжель отримав статус біженця у Білорусі. Про це йдеться у рішенні Солом'янського райсуду Києва, щодо справи екс-чиновника.

Так, 5 липня поточного року Солом'янський райсуд розглянув клопотання прокурора по справі, щодо здійснення спеціального судового провадження щодо Єжеля. Суд, розглянувши клопотання, дозволив судити Єжеля заочно.

Як зазначається в ухвалі суду, довідкою Головного управління військової контррозвідки у травні 2017 року було встановлено, що Єжелю в Білорусі було надано статус біженця. Повідомляється, що він разом з родиною мешкає у Мінську, де винаймає квартиру.

Зазначимо, Єжель був міністром оборони України з березня 2010 року по 8 лютого 2012 року, з 24 лютого 2012 року був радником президента України. У квітні 2013 року на той час президент Віктор Янукович призначив Єжеля послом України в Білорусі. В травні 2015 року президент Петро Порошенко звільнив його з цієї посади, проте Єжель до України не повернувся.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, влітку 2014 року Генпрокуратура пред'явила Єжелю підозру у підриві обороноздатності Збройних сил України. У грудні 2016 року ГПУ направила обвинувальний акт щодо Єжеля до суду.

Зокрема, Єжель підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем). Так, у ГПУ повідомляли, що Єжеля звинувачують в угоді з фірмами, які постачали продукти для армії. Своїми діями екс-чиновник наніс державі збиток у понад 40 млн гривень.