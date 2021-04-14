Екс-міністр економіки Милованов очолить новостворений Нацфонд інвестицій

Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов отримав нову посаду. Його призначили виконуючим обов'язки генерального директора ДП "Національний фонд інвестицій України".
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді України Василь Мокан у Telegram.
Національний фонд інвестицій було створено на початку квітня 2021 року. Метою діяльності "Націнвестфонду" є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України.
Відповідно до статуту, підприємство буде займатися:
Фонд було створено за дорученням президента.
Нагадаємо, 19 березня глава держави Володимир Зеленський розпорядився створити національний фонд інвестицій.