ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Екс-меру Слов'янська Штепі обрали новий запобіжний захід

Автор: Юлія Струк

Орджонікідзевський районний суд Харкова обрав нічний домашній арешт екс-меру Слов'янська Нелі Штепі. При цьому прокуратура просила про цілодобовий домашній арешт.

Популярні новини

Про це повідомляє "Суспільне".

Вказано, що клопотання прокурора суддя Олена Глібко задовольнила частково.

Штепа покинула судову залу до оголошення ухвали. Під час засідання вона вчергове відкинула звинувачення та просила призначити їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, скандальна колишня міська глава Слов'янська Неля Штепа посіла третє місце на виборах мера, вона не потрапляє до другого туру. У той же час "Партія миру і розвитку", першим номером якої була Штепа, проходить до міської ради.

Як писало РБК-Україна, 11 липня 2014 року Штепу затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність України й створенні терористичної організації. Екс-мера утримували в ізоляторі до 20 вересня 2017 року. У жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав порушення з боку України у справі Штепи.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Штепадомашний арест