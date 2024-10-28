Экс-менеджмент "Платинум банка" пытается избежать возврата более 1,5 млрд грн, к которому их обязал ВС

Упомянутое решение ВС по делу №910/12955/20 обязало 10 бывших руководителей банка, среди которых и нынешняя первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, по принципу солидарной ответственности компенсировать банку ущерб, нанесенный их управленческими решениями, которые повредили вкладчикам банка.

Сейчас это решение пытается обжаловать один из ответчиков, бывший владелец банка Григорий Гуртовой. 28 октября ВС рассмотрит его кассационную жалобу, поданную на основе формальных оснований.

"Цель новой кассационной жалобы очевидна - снести решение Верховного Суда на чисто формальных основаниях, чтобы избежать ответственности за доведение банка до банкротства", - отмечает Ощановский.

Гуртовой утверждает, что из-за ненадлежащего информирования судом о дате и времени рассмотрения иска и его отсутствии в Украине на протяжении всего процесса с 2020 по март 2024 года он не знал о рассмотрении дела, в котором он выступал соответчиком.

Однако, по словам журналиста, менеджмент банка фигурирует по тому же делу. Кроме того, по этому делу Гуртового представляет то же адвокатское объединение, которое представляло интересы других ответчиков-топов банка.

Кроме того, есть основания предположить, что экс-собственник Платинум банка все же бывал в эти годы в Украине, поскольку здесь работает несколько его бизнесов. В частности, он выступает соучредителем украинской компании ООО "ФРЕГАТ ИСП", а также зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в Киеве по адресу, на который ему посылали судебные материалы в рамках судебных разбирательств.

Кроме того, для проверки утверждения об отсутствии Гуртового в Украине суд может запросить информацию от Госпогранслужбы по всем его паспортам.

Напомним, "Платинум банк" в период с декабря 2013 по февраль 2014 заключил несколько кредитных договоров со связанными компаниями на значительные суммы.

В дальнейшем были изменены условия этих кредитов, в частности частично переведены в гривну, существенно снижены процентные ставки и неоднократно отсрочены сроки уплаты.

В результате кредиты на сумму 1,47 млрд грн были отнесены к убыткам, чем нанесен ущерб вкладчикам банка.

"Эти деньги практически были отобраны у людей и бизнеса, которые доверили свои деньги банку. По разным данным, кредиторы банка до сих пор не дождались более 5 млрд грн", - пишет Ощановский.

В начале 2017 года Нацбанк признал "Платинум банк" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к его ликвидации, подав впоследствии иск против менеджмента на эту сумму. В марте 2024 г. Верховный Суд окончательно удовлетворил иск фонда.