Кращий екс-співробітник естонської спецслужби виявився шпигуном РФ

В Естонії Поліція безпеки (КАПО) затримала свого колишнього співробітника Володимира Куликова за підозрою у шпигунстві на користь Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Відповідна інформація була оприлюднена в ході презентації щорічника Поліції безпеки за 2018 рік.

Видання зазначає, що Куликов у 1990-і роки вважався одним з кращих співробітників відомства.

Зазначено, що підозрюваний почав співпрацювати зі спецслужбами РФ після відходу з КАПО на пенсію у 2012 році. Куликов став працювати тренером з дзюдо. Повідомляється, що контакт з екс-співробітником естонської спецслужби був встановлений під час його приїзду у Росію.

Так, гендиректор КАПО Арнольд Сінісалу заявив, що Куликов був затриманий 26 березня, на даний час він знаходиться під арештом. Деталі звинувачення не розкриваються, оскільки розслідування триває.

Додамо, під час роботи в КАПО Куликова нагородили орденом Орлиного хреста. Один раз він був визнаний співробітником року.

Нагадаємо, в Естонії шпигун РФ Дмитро Козлов отримав 3,5 роки ув'язнення. Так, громадянина Естонії Козлова засудили за передачу РФ секретної інформації.

Як писало РБК-Україна раніше, в лютому в Естонії суд засудив двох естонських громадян до тюремного ув'язнення за шпигунство на користь Росії. Зазначалося, що 65-річному Петру Воліну і його 38-річному синові Денису Метсавасу суд призначив покарання у вигляді 6 і 15,5 років в'язниці відповідно.