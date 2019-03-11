Екс-лідер Кталоніі Пучдемон заявив про висунення в Європарламент

Пучдемон має намір просувати в Європарламенті ідею незалежності Каталонії

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, в настоящее время проживающий в изгнании в Брюсселе, намерен выдвинуться на выборах в Европарламенте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

Пресс-секретарь Пучдемона сообщила журналистам, что он хочет продолжить борьбу за независимость своего родного региона Каталония от Испании в Европейском парламенте.

Планы 56-летнего политика и экс-журналиста реализуются на европейских выборах 26 мая. Пучдемон является главным кандидатом от сепаратистского альянса JuntsxCat.

"Пришло время сделать новый шаг к интернационализации права Каталонии на самоопределение: прямо из сердца Европы во весь мир", - написал Пучдемон в Twitter после заседания совета своей каталонской Европейской демократической партии (PDeCAT).

На заседании партийного совета PDeCAT было также решено, что на парламентских выборах в Испании 28 апреля, а также на европейских выборах и муниципальных выборах в Каталонии 26 мая партия снова будет выступать за независимость.

Напомним, 17 июля 2018 экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон основал новое движение за независимость региона от Испании. Также после выборов в парламенте Каталонии новый лидер Ким Торра заявил, что возобновит кампанию по отделению региона от Испании.