Екс-король Іспанії вирішив покинути країну на тлі звинувачень у корупції

Колишній король Іспанії Хуан Карлос, який перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, заявив, що покидає країну в листі своєму синові, королю Філіпу VI. Поки невідомо, коли він покине Іспанію або куди він вирушить.

Про це повідомляє Euronews.

"Керуючись переконанням у бажанні кращого для іспанців, їх установ і вас як короля, я повідомляю вам про моє зважене рішення переїхати в цей час за межі Іспанії", - повідомив він в листі королівської сім'ї.

Карлос фігурує в розслідуванні, згідно з яким він міг отримати мільйони євро від покійного короля Саудівської Аравії Абдалли в обмін на особисті вигоди.

Екс-король Іспанії відрікся від престолу у 2014 році на тлі серії скандалів. Його син, король Філіп VI, став його наступником. Карлосу також приписують допомогу у відновленні демократії після смерті іспанського диктатора Франциско Франко в 1975 році.

Крім цього, раніше РБК-Україна писало, що Іспанія запевнила в безпеки країни для туристів на тлі пандемії коронавірусу.