За екс-командувача Нацгвардії внесли заставу, - адвокат

Фото: Юрій Аллеров (УНІАН)

Наразі Аллеров перебувати під вартою

За екс-очільника Національної гвардії України Юрія Аллерова, якого підозрюють у заволодінні держмайном, внесли заставу у розмірі 4,8 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадське.

Як повідомив адвокат Аллерова Ігор Мороз, застава у розмірі 4,8 млн грн була внесена у п'ятницю, 17 травня, після 18:00. Проте, Аллеров продовжує перебувати під вартою.

"Заставу внесли, але не відпустили, роблять все, щоб тримати його", - заявив Мороз.

Адвокат додав, що можливою причиною затримки звільнення стало завершення робочого дня. Він зазначив, що екс-очільника Нацгвардії мають відпустити вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше Солом'янський районний суд Києва обрав колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову запобіжний захід. Суддя прийняв рішення - на час слідства взяти під варту Аллерова з можливістю внесення застави у розмірі 4,8 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, 15 травня Національне антикорупційного бюро України повідомило колишньому командувачу Національної гвардії Аллерову про підозру у розкраданні понад 81 млн гривень. Детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії Аллерову, а також гендиректору "Укрбуду" і оцінювачу. Пізніше стало відомо, що гендиректора "Укрбуду" відпустили з-під варти.