Экс-наставник сборной Украины возглавил середняка хоккейной Балтийской лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook Федерации хоккея Украины.

48-летний тренер перебрался в балтийскую Optibet Hokeja Liga. Предыдущий сезон он провел в калушском "Легионе" в роли ассистента главного тренера команды.

Витер будет работать с "Каунасом", который предварительный регулярный чемпионат завершили на 6-й строчке. Однако путь в плей-офф был недолгим. В первом же раунде кауности проиграли серию рижскому "Динамо" (2:3).

Последний самостоятельный опыт нового водителя "Каунаса" – работа с "Мариуполем" перед полномасштабным вторжением РФ в Украину. В 2019-2020 гг. Витер работал со сборной Украины.

Кто такой Сергей Витер

Уроженец Харькова, на профессиональном уровне дебютировал в чемпионате Беларуси. Там в разные годы защищал цвета новополоцкого "Химика", "Гомеля", минской "Юности".

Также играл в России и Польше. Завоевал 5 чемпионских титулов Беларуси, "серебро" чемпионата Польши, другие награды. Провел несколько матчей за сборную Беларуси. Завершил карьеру в "Донбассе", где и остался в структуре клуба.

Был ассистентом тренера, спортивным директором, дважды работал с первой командой "Донбасса" (2017-2018, 2018-2020 гг.). Помогал Андрею Назарову в штабе национальной команды.