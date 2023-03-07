Экс-руководитель ОГХК прокомментировал результаты аудиторской проверки своей деятельности

Бывший руководитель ОГХК заявил, что в выводах аудиторской проверки, на основании которых он был уволен с занимаемой должности, нет объективности, а есть лишь попытка сфабриковать какой-то обвинительный фактаж.

В частности, по словам Иткина, аудиторы ошибочно отнесли к дебиторской задолженности предприятия 111 млн гривен, которые на самом деле являются кредиторской задолженностью. То есть то, что было названо "отгрузкой без оплаты" в адрес одной из компаний и "потерей товара", на самом деле было оплачено авансом.

Общая сумма дебиторской задолженности в 1,7 млрд грн, по словам бывшего руководителя ОГХК, состоит из 165 млн грн своевременно невозмещенного НДС и спорных и безнадежных долларовых долгов предыдущих периодов, сумма которых выросла за год на 33% из-за увеличения официального курса НБУ. В реальности же чистая ликвидная дебиторская задолженность за 2022 год не выросла, а уменьшилась на 101 млн грн по сравнению с 2021 годом.

Что касается обвинения по заключению контрактов и дополнительных соглашений без согласования с ФГИУ на общую сумму 35,52 млн долл., то, по словам Иткина, фонд не сообщал о своих возражениях к выполнению заключенных договоров и не принимал решения об отклонении сделок. А цифра в 35 млн долл. является общей суммой поставок товара сразу по нескольким контрактам 2021-2022 гг., которые были заключены разными составами правления и подписывались разными его членами.

Нехватку ильменита на сумму 23 млн грн, о которой также сообщалось в материалах аудиторской проверки хозяйственно-экономической деятельности ОГХК за 2022 год - бывший руководитель предприятия называет фейком.

"Была создана соответствующая комиссия, которая провела тщательную ревизию с участием специалистов обоих филиалов с соответствующими лабораторными исследованиями, преобладаниями, замерами и т.д. Выводы этой комиссии об отсутствии недостатков отражены в официальных документах за подписями нескольких десятков ответственных лиц. Аудиторы либо не обратили внимания на этот факт или сознательно его проигнорировали в своем отчете", - заявил Иткин.

В целом же, по словам экс-чиновника, документ аудиторской проверки является "художественным рассказом с элементами детектива, фантастики и математики."

Инициатором своей отставки с должности в.и.о. председателя правления ОГХК Владислав Иткин считает первого заместителя председателя Фонда госимущества Дмитрия Клименко, а среди вероятных причин указывает лоббизм торговых компаний, борющихся за доступ к контрактам с ОГХК и аффилированных с украинскими чиновниками и политиками. В результате переориентации ОГХК на работу с крупными трейдерами из США и Европы, компании с украинскими корнями оказались отодвинутыми от этой "кормушки".

"Я был неудобным руководителем, мешающим налаживанию новых коррупционных схем и не прислушивающимся к "добрым" советам старших товарищей, а ОГХК почти на год осталась без контроля со стороны покровителей и не приносила неправомерных доходов ни одному олигарху или должностному лицу. В нашей стране госменеджеру могут списать все - коррумпированность, некомпетентность, но только не независимость", - резюмировал он.