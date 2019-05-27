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Екс-кандидат у президенти Петров створив партію і піде на вибори в Раду

Новини » Вибори 2019    27.05.2019 - 14:23
Екс-кандидат у президенти Петров створив партію і піде на вибори в Раду
Фото: Володимир Петров

Петров піде на вибори в Раду по округу в Печерському районі Києва

Екс-кандидат в президенти, політтехнолог Володимир Петров піде на вибори у Верховну раду по округу в Печерському районі Києва. Про це Петров написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вітаю всіх, хто живе в Печерському районі міста Києва! Йду по вашому мажоритарному округу в народні депутати. Вітаю всіх жителів київських округів з тим, що наші люди йдуть по всіх без винятку київським округах. Імена, прізвища, достоїнства кандидатів озвучу пізніше і системно", - написав Петров.

Також він оголосив про створення нової партії, яка буде брати участь у дострокових виборах у парламент.

"Вітаю Україну з тим, що у нас народилася "Право-консервативна партія України "Північний Шлях", партія йде на вибори і підтримує кандидатів по мажоритарних округах у різних містах України. Приєднуйтесь, йдемо разом", - заявив Петров.

Нагадаємо, Володимир Петров брав участь у виборах президента України від 30 квітня 2019 року. Політтехнолог, перебуваючи під час виборчої кампанії під домашнім арештом, зміг набрати 15,5 тис. голосів, обійшовши в результаті таких політиків, як Сергій Каплін, Олександр Мороз, Віталій Купрій, Роман Насіров.

Вибори в Раду пройдуть 21 липня. Раніше президент Володимир Зеленський достроково розпустив 8 скликання Ради.

Зараз нардепом від Печерського району столиці є "фронтовик" Леонід Ємець.

Партія Зеленського набере кандидатів у депутати по інтернету Кличко веде переговори про об'єднання з Тимошенко і Смешком, - джерела
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