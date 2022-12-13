Экс-инженер трех чемпионов мира возглавил "Макларен"

Андреа Стелла будет руководить легендарной командой Королевских автогонок. Итальянский специалист когда-то был гоночным инженером Михаэля Шумахера, Кими Райкконена и Фернандо Алонсо.

До недавнего времени он был исполнительным директором "Макларена". В британскую конюшню Стелла перебрался еще в 2015 году и сменил несколько менеджерских должностей. Вместе с Джеймсом Ки и Пирсом Тинном они создали технический триумвират под руководством экс-босса команды Андреаса Зайдля.

Последний утром покинул "Макларен" ради работы в "Заубере". Выступающая под брендом "Альфа Ромео" команда с 2026 года будет сотрудничать с "Ауди". Зайдль ушел на повышение, поскольку будет управлять не конюшней, а всей основанной Петером Заубером компанией.

Ранее "Феррари" назвала нового главу Скудерии на сезон-2023. Им стал бывший руководитель "Альфа Ромео" Вассер. Свою деятельность в новой должности французский специалист начнет 9 января.