Екс-гравець збірної України очолив профспілку футболістів Нідерландів

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко став президентом профспілки футболістів Нідерландів. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

На цій посаді він змінив Данні Хеспа, який очолював організацію 14 років.

Сам Левченко теж повідомив про свою нову посаду.

"Для мене - це велика честь. Я робив і буду робити все можливе для захисту прав футболістів", - написав він у соцмережі Twitter.

Левченко більшу частину кар'єри виступав у чемпіонаті Нідерландів. З 1996 по 2011 роки він захищав кольори таких місцевих клубів, як "Вітесс", "Хелмонд Спорт", "Камбюр", "Спарта", "Гронінген" і "Віллем II".

За національну збірну України колишній футболіст провів вісім матчів у період з 2002 по 2009 рік, голів не забивав.