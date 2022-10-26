Экс-главе Полтавской ОГА объявили подозрение в крупной взятке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Исходя из информации САП, дело касается эпизода в 2017 году, когда Полтавскую ОГА возглавлял Валерий Головко.

По данным следствия, он при содействии первого заместителя и советника получил от бизнесмена 176 000 евро, что на тот момент составляло более 5 млн гривен. За эти деньги он обещал обеспечить победу нужных компаний в государственных закупках. Они касались обслуживания дорог местного значения за счет областного бюджета.

Однако в ноябре 2017 года подозреваемый повторно запросил взятку и в декабре получил автомобиль люкс-класса стоимостью более 7,5 млн гривен, как подарок на свой день рождения.

Кроме того, в январе 2018 года он якобы занял у этого же бизнесмена еще 85 000 евро (около 3 млн гривен на момент получения) и по сей день не вернул около 1,7 млн гривен. Действия бывшего главы Полтавской ОГА квалифицированы как получение неправомерной выгоды и мошенничество. Двух других лиц - как пособничество.

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения", - добавили в САП.