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Экс-главе Полтавской ОГА объявили подозрение в крупной взятке

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Киев, Среда 26 октября 2022 17:59
Экс-главе Полтавской ОГА объявили подозрение в крупной взятке Фото: НАБУ и САП объявили подозрение бывшему главе Полтавской ОГА (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение бывшему главе Полтавской областной государственной администрации (ОГА) в получении крупной взятки в виде 176 000 евро и люксового автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Исходя из информации САП, дело касается эпизода в 2017 году, когда Полтавскую ОГА возглавлял Валерий Головко.

По данным следствия, он при содействии первого заместителя и советника получил от бизнесмена 176 000 евро, что на тот момент составляло более 5 млн гривен. За эти деньги он обещал обеспечить победу нужных компаний в государственных закупках. Они касались обслуживания дорог местного значения за счет областного бюджета.

Однако в ноябре 2017 года подозреваемый повторно запросил взятку и в декабре получил автомобиль люкс-класса стоимостью более 7,5 млн гривен, как подарок на свой день рождения.

Кроме того, в январе 2018 года он якобы занял у этого же бизнесмена еще 85 000 евро (около 3 млн гривен на момент получения) и по сей день не вернул около 1,7 млн гривен. Действия бывшего главы Полтавской ОГА квалифицированы как получение неправомерной выгоды и мошенничество. Двух других лиц - как пособничество.

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения", - добавили в САП.

Напомним, в феврале 2019 года по этому делу проходили обыски в Полтавской ОГА. В частности, у следователей были вопросы по компании "Алви Роуд", которая получила деньги на обслуживание дорог, но работ не выполняла. Предполагалось, что ее представители дали взятку властям Полтавской области за победу в тендере.

Через несколько недель Валерия Головко уволили с должности главы Полтавской ОГА.

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НАБУ САП Полтавская область
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