Екс-голову Херсонської ОДА часів Януковича підозрюють у зраді: що відомо

Джерело РБК-Україна у правоохоронних органах повідомило, що мова йде про Миколу Костяка. Він знаходився "біля керма" Херсонської області з 18 червня 2010 року по 24 лютого 2014 року.

"Він з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України добровільно перейшов на сторону загарбників, співпрацює та надає допомогу у підривній діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в СБУ, він на виконання завдань спецслужб та ЗС РФ організував передачу паливно-мастильних та будівельних матеріалів, на потреби військовослужбовців РФ для забезпечення ведення бойових дій та формування оборонних позицій на території Херсонської області.

Крім того, він дозволив на території підконтрольного підприємства розміщення та зберігання ворожої військової техніки та бойових комплектів, які використовуються для обстрілів позицій ЗСУ та мирного населення.

Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України.