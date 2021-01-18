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Ексголову Федерації велоспорту України дискваліфікували за образу спортсменки

Київ, Понеділок 18 січня 2021 16:56
Ексголову Федерації велоспорту України дискваліфікували за образу спортсменки
Фото: Олександр Башенко (facebook.com/ABBashenko)
Автор: Вера Олейник

Бан діє протягом 10 років

Комісія з етики Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) дискваліфікувала колишнього главу Федерації велоспорту України (ФВУ) Олександра Башенка на 9 місяців. Відсторонення поширюється на будь-яку діяльність, пов'язану з велоспортом.

Про це повідомляється на сайті ФВУ.

На цей момент функціонер не обіймає жодної посади, тому в разі повернення, йому доведеться відбути дискваліфікацію перед відновленням роботи. Дія покарання розрахована на найближчі 10 років.

Нагадаємо, 20 серпня 2019 року Олександра Башенко на позачерговій конференції федерації велосипедного спорту України був звільнений з поста президента організації.

Приводом став публічний конфлікт з велоперегонницею Ганною Соловей, якій він нахамив після Європейських ігор в Мінську.

Спортсменка висловила здивування тим фактом, що на сторінці Федерації велоспорту України в Facebook із золотою медаллю на змаганнях привітали в першу чергу не її, а главу Київської міської федерації велосипедного спорту Сергія Мухомора. Функціонер грубо відреагував на слова Соловей і пригрозив вигнати зі збірної України.

Ексголову Федерації велоспорту України дискваліфікували за образу спортсменки

Скріни зі сторінки facebook.com/ucfukraine

Після конфлікту спортсменку підтримав міністр Молоді та спорту України Ігор Жданов.

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